"Кальяри" и "Сассуоло" не выявили победителя в матче Серии А
В рамках 34-го тура итальянской Серии А "Кальяри" сыграл вничью с "Сассуоло".
На данный момент "Кальяри" занимает 11-е место, а "Сассуоло" - восьмое.
"Кальяри" - "Сассуоло" 1:1
Голы: Капуто, 12 - 0:1, Жоао Педро, 63 - 1:1
"Кальяри": Краньо, Карбони, Чеппителли, Пизакане, Маттьелло, Рог (Клаван, 90), Бирса (Ладинетти, 46), Жоао Педро, Фараго, Перейро (Симеоне, 46), Нандес.
"Сассуоло": Пеголо, Рожерио (Кирьякопулос, 90), Мюльдюр (Маньяни, 71), Феррари, Марлон, Траоре (Распадори, 71), Джуричич (Манцари, 90), Бога, Локателли, Гараслин (Гион, 71), Капуто.
Удаление: Карбони (48).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17