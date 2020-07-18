"Кальяри" и "Сассуоло" не выявили победителя в матче Серии А

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"Кальяри" и "Сассуоло" не выявили победителя в матче Серии А

В рамках 34-го тура итальянской Серии А "Кальяри" сыграл вничью с "Сассуоло".

На данный момент "Кальяри" занимает 11-е место, а "Сассуоло" - восьмое.

"Кальяри" - "Сассуоло" 1:1

Голы: Капуто, 12 - 0:1, Жоао Педро, 63 - 1:1

"Кальяри": Краньо, Карбони, Чеппителли, Пизакане, Маттьелло, Рог (Клаван, 90), Бирса (Ладинетти, 46), Жоао Педро, Фараго, Перейро (Симеоне, 46), Нандес.

"Сассуоло": Пеголо, Рожерио (Кирьякопулос, 90), Мюльдюр (Маньяни, 71), Феррари, Марлон, Траоре (Распадори, 71), Джуричич (Манцари, 90), Бога, Локателли, Гараслин (Гион, 71), Капуто.

Удаление: Карбони (48).

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