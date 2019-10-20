"Кальяри" и "Удинезе" обыграли своих соперников, "Сампдория" и "Рома" разошлись миром в Серии А (видео голов)

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"Кальяри" и "Удинезе" обыграли своих соперников, "Сампдория" и "Рома" разошлись миром в Серии А (видео голов)

"Сампдория" и "Рома" разошлись миром в матче 8-го тура Серии А.

Отметим, что игру римский клуб заканчивал в меньшинстве.

"Сампдория" - "Рома" - 0:0

"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Мурру, Мурильо, Колли, Бертолаччи (Экдаль, 73), Янкто, Виейра, Квальярелла, Габбьядини (Бонаццоли, 65), Ригони (Депаоли, 60).

"Рома": Пау Лопес, Коларов, Смоллинг, Флоренци (Перотти, 75), Спинаццола, Манчини, Кристанте (Пасторе, 8), Верету, Дзаньоло, Калинич (Джеко, 45+2), Клайверт.

В параллельных встречах турнира "Кальяри" обыграл СПАЛ, а "Удинезе" минимально обыграло "Торино".

"Кальяри" - СПАЛ - 2:0 (1:0)

Голы: Наингголан, 9 - 1:0, Фараго, 67 - 2:0.

"Кальяри": Ольсен, Пизакане, Чеппителли, Пеллегрини, Чигарини, Кастро (Нандес, 46), Наингголан (Ионицэ, 71), Жоау Педру, Рог, Фараго (Клаван, 82), Симеоне.

СПАЛ: Бериша, Томович, Сала (Валоти, 60), Викари (Ционек, 65), Игор, Реца, Куртич, Миссироли, Вальдифиори (Мончини, 78), Флоккари, Петанья.

"Удинезе" - "Торино" - 1:0 (1:0)

Гол: Окака Чука, 42.

"Удинезе": Муссо, Самир, Трост-Эконг, тер Авест (Бекао, 63), Опоку, Яяло (Уоллас, 73), Мандрагора, Сема, Окака Чука, де Пауль, Лазанья (Несторовски, 85).

"Торино": Сиригу, Ансальди, Нкулу, Иццо, Лянко, Ринкон, Лаксальт (Миллико, 84), Базелли, Лукич (Дзадза, 46), Верди (Яго Фальке, 60), Белотти.

Видео голов "Кальяри" - СПАЛ:

Видео гола "Удинезе" - "Торино":

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