"Кальяри" – "Интер" - 1:3 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча 14-го тура итальянской Серии А между "Кальяри" и "Интером".
Не пропустите: "Интер" на выезде без проблем разобрался с "Кальяри". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|14
|36
|2
|Наполи
|13
|35
|3
|Ювентус
|13
|31
|4
|Рома
|12
|30
|5
|Лацио
|12
|28
|6
|Сампдория
|13
|26
|7
|Болонья
|14
|20
|8
|Кьево
|14
|20
|9
|Милан
|13
|19
|10
|Торино
|13
|18
|11
|Фиорентина
|13
|17
|12
|Аталанта
|13
|16
|13
|Кальяри
|14
|15
|14
|Удинезе
|12
|12
|15
|Кротоне
|13
|12
|16
|Сассуоло
|14
|11
|17
|СПАЛ
|14
|10
|18
|Дженоа
|13
|9
|19
|Хеллас Верона
|14
|9
|20
|Беневенто
|13
|0