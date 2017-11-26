"Кальяри" – "Интер" - 1:3 (обзор)

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"Кальяри" – "Интер" - 1:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 14-го тура итальянской Серии А между "Кальяри" и "Интером".

Не пропустите: "Интер" на выезде без проблем разобрался с "Кальяри". | http://soccernews.ru

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6 Сампдория 13 26
7 Болонья 14 20
8 Кьево 14 20
9 Милан 13 19
10 Торино 13 18
11 Фиорентина 13 17
12 Аталанта 13 16
13 Кальяри 14 15
14 Удинезе 12 12
15 Кротоне 13 12
16 Сассуоло 14 11
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