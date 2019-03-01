"Кальяри" - "Интер": видеотрансляция матча 26-го тура Серии А

В рамках 26-го тура итальянской Серии А "Интер" ожидает выезд к "Кальяри".

"Нерадзурри" идут на третьем месте и отстают от лидирующего "Ювентуса" на 22 очка. "Кальяри" занимает 14-ю позицию.

Поединок между клубами состоится сегодня в 22:30 по московскому времени.

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