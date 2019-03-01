"Кальяри" - "Интер": видеотрансляция матча 26-го тура Серии А
В рамках 26-го тура итальянской Серии А "Интер" ожидает выезд к "Кальяри".
"Нерадзурри" идут на третьем месте и отстают от лидирующего "Ювентуса" на 22 очка. "Кальяри" занимает 14-ю позицию.
Поединок между клубами состоится сегодня в 22:30 по московскому времени.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|25
|69
|2
|Наполи
|25
|56
|3
|Интер Милан
|25
|47
|4
|Милан
|25
|45
|5
|Рома
|25
|44
|6
|Лацио
|24
|38
|7
|Торино
|25
|38
|8
|Аталанта
|25
|38
|9
|Фиорентина
|25
|36
|10
|Сампдория
|25
|36
|11
|Сассуоло
|25
|31
|12
|Дженоа
|25
|29
|13
|Парма
|25
|29
|14
|Кальяри
|25
|24
|15
|СПАЛ
|25
|23
|16
|Удинезе
|24
|22
|17
|Эмполи
|25
|21
|18
|Болонья
|25
|18
|19
|Фрозиноне
|25
|16
|20
|Кьево
|25
|10