"Кальяри" интересуется хавбеком "Сочи" Цаллаховым

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"Кальяри" интересуется хавбеком "Сочи" Цаллаховым

Хавбек "Сочи" Ибрагим Цаллахов может продолжить карьеру в Серии А.

В 29-летнем футболисте заинтересован "Кальяри", утверждает Tuttomercatoweb. Полузащитник может стать игроком итальянского клуба уже этой зимой.

Ранее футболист выступал за "Аланию", "Крылья Советов", "Зенит", "Динамо", "Рубин" и "Сочи".

В этом розыгрыше хавбек провел 12 матчей в РПЛ.

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