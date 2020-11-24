"Кальяри" интересуется хавбеком "Сочи" Цаллаховым

Хавбек "Сочи" Ибрагим Цаллахов может продолжить карьеру в Серии А.



В 29-летнем футболисте заинтересован "Кальяри", утверждает Tuttomercatoweb. Полузащитник может стать игроком итальянского клуба уже этой зимой.



Ранее футболист выступал за "Аланию", "Крылья Советов", "Зенит", "Динамо", "Рубин" и "Сочи".

В этом розыгрыше хавбек провел 12 матчей в РПЛ.



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