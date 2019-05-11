"Кальяри" - "Лацио" - 1:2 (видеообзор матча 36-го тура Серии А)

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"Кальяри" - "Лацио" - 1:2 (видеообзор матча 36-го тура Серии А)

Представаляем видеообзор матча 36-го тура Серии А "Кальяри" - "Лацио". Встреча закончилась в пользу гостей.

Не пропустите: "Лацио" в гостевом матче обыграл "Кальяри" (видео голов) | http://soccernews.ru
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