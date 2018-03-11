"Кальяри" - "Лацио" - 2:2 (обзор)

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"Кальяри" - "Лацио" - 2:2 (обзор)Смотрите идеообзор матча 28-го тура итальянской Серии А, в котором "Кальяри" на своем поле сыграл вничью с римским "Лацио".

Также смотрите видеообзор матча "Ювентус" - "Удинезе". | soccernews.ru

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Команда М О
1 Ювентус 27 71
2 Наполи 28 70
3 Рома 28 56
4 Лацио 28 53
5 Интер Милан 27 52
6 Милан 27 47
7 Сампдория 27 44
8 Аталанта 26 41
9 Фиорентина 27 38
10 Торино 27 36
11 Удинезе 27 33
12 Болонья 28 33
13 Дженоа 27 30
14 Кальяри 27 26
15 Кьево 27 25
16 Кротоне 27 24
17 Сассуоло 27 24
18 СПАЛ 28 24
19 Хеллас Верона 27 22
20 Беневенто 27 10
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