"Кальяри" - "Милан" - 1:2 (обзор)
Представляем вашему вниманию обзор матча итальянской Серии А между "Кальяри" и "Миланом".
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|Команда
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|Наполи
|21
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|Ювентус
|20
|50
|3
|Лацио
|20
|43
|4
|Интер Милан
|21
|43
|5
|Рома
|20
|40
|6
|Сампдория
|20
|33
|7
|Милан
|21
|31
|8
|Аталанта
|21
|30
|9
|Удинезе
|20
|29
|10
|Торино
|21
|29
|11
|Фиорентина
|21
|28
|12
|Болонья
|21
|27
|13
|Кьево
|21
|22
|14
|Сассуоло
|21
|22
|15
|Дженоа
|20
|21
|16
|Кальяри
|21
|20
|17
|Кротоне
|21
|18
|18
|СПАЛ
|21
|16
|19
|Хеллас Верона
|21
|13
|20
|Беневенто
|21
|7