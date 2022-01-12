"Кальяри" на 94-й минуте вырвал победу над "Болоньей"

Фото: инстаграм "Кальяри"/Автор неизвестен

В матче 21-го тура чемпионата Италии "Кальяри" на своем поле обыграл "Болонью" со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Леонардо Паволетти и Гастона Перейро. В составе гостей отличился Риккардо Орсолини.

"Кальяри", набрав 16 очков, занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А. "Болонья" с 27 очками осталась на 12-й позиции.

"Кальяри" – "Болонья" - 2:1 (0:0)

Голы: Орсолини, 54 - 0:1, Паволетти, 71 - 1:1, Перейро, 90+4 - 2:1

"Кальяри": Краньо, Белланова, Альтаре, Ловато, Карбони, Ликояннис (Далберт, 58), Дейола (Перейро, 63), Марин, Грасси, Жоао Педро, Паволетти (Дзаппа, 80).

"Болонья": Скорупски, Бонифаци (де Сильвестри, 65), Бинкс, Теате, Дейкс, Сориано, Сванберг, Домингес (Виола, 90), Ольсен, Арнаутович, Орсолини (Фальчинелли, 89).

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