"Кальяри" на 94-й минуте вырвал победу над "Болоньей"

Теги кальяриболонья

"Кальяри" на 94-й минуте вырвал победу над "Болоньей"

Фото: инстаграм "Кальяри"/Автор неизвестен

В матче 21-го тура чемпионата Италии "Кальяри" на своем поле обыграл "Болонью" со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Леонардо Паволетти и Гастона Перейро. В составе гостей отличился Риккардо Орсолини.

"Кальяри", набрав 16 очков, занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А. "Болонья" с 27 очками осталась на 12-й позиции.

"Кальяри" – "Болонья" - 2:1 (0:0)
Голы: Орсолини, 54 - 0:1, Паволетти, 71 - 1:1, Перейро, 90+4 - 2:1

"Кальяри": Краньо, Белланова, Альтаре, Ловато, Карбони, Ликояннис (Далберт, 58), Дейола (Перейро, 63), Марин, Грасси, Жоао Педро, Паволетти (Дзаппа, 80).

"Болонья": Скорупски, Бонифаци (де Сильвестри, 65), Бинкс, Теате, Дейкс, Сориано, Сванберг, Домингес (Виола, 90), Ольсен, Арнаутович, Орсолини (Фальчинелли, 89).

Не пропустите: Итальянский агент жестко раскритиковал Кокорина после матча с "Торино". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Феерии "Ювентуса" и "Милана", очередная победа "Интера": все результаты 21-го тура чемпионата Италии

Феерии "Ювентуса" и "Милана", очередная победа "Интера": все результаты 21-го тура чемпионата Италии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов