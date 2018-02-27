"Кальяри" – "Наполи" - 0:5 (обзор)

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"Кальяри" – "Наполи" - 0:5 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 26-го тура итальянской Серии А между "Кальяри" и "Наполи".

Не пропустите: Два в первом, три во втором: "Наполи" громит на Сардинии "Кальяри". | http://soccernews.ru

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