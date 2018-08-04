"Кальяри" объявил о покупке игрока сборной Хорватии

Полузащитник "Риеки" Филип Брадарич стал игроком "Кальяри", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила пять миллионов евро. 26-летний хорват заключил с "красно-синими" контракт до лета 2023 года.

Брадарич выступал за "Риеку" с 2015 года, сыграл 132 матча и забил 8 голов.

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