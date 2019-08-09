"Кальяри" объявил о рекордном трансфере в истории клуба

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"Кальяри" объявил о рекордном трансфере в истории клуба
Полузащитник "Боки Хуниорс" Наитан Нандес перешел в "Кальяри", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 18 миллионов евро. Трансфер Нандеса стал рекордным в истории итальянского клуба. Футболист подписал с сардинийским клубом контракт до лета 2024 года.

23-летний Нандес выступал за "Боку Хуниорс" с 2017 года, провел за клуб 55 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал семь результативных передач. Ранее играл за "Пеньяроль". За сборную Уругвая сыграл 27 матчей. Чемпион Аргентины, чемпион Уругвая, обладатель Суперкубка Аргентины. Ориентировочная стоимость игрока составляет 18 миллионов евро.

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