"Кальяри" обыграл "Сампдорию" в матче Серии А
Фото: инстаграм "Кальяри"/Автор неизвестен
"Кальяри" на своем поле обыграл "Сампдорию" в матче восьмого тура итальянской Серии А.
"Кальяри" - "Сампдория" - 3:1
Голы: Жоао Педро, 4 - 1:0, Касерес, 74 - 2:0, Торсбю, 82 - 2:1, Жоао Педро, 90 - 3:1.
"Кальяри" - Краньо, Касерес, Годин (Чеппителли, 58), Карбони, Ликояннис, Далберт (Дейола, 11), Нандес, Стротман, Марин, Жоао Педро, Кейта Бальде (Паволетти, 87).
"Сампдория" - Аудеро, Берешиньски (Депаоли, 87), Йосида, Колли, Ауджелло (Мурру, 64), Кандрева, Аскильдсен (Верре, 64), Адриен Силва, Торсбю, Куальярелла, Габбьядини (Капуто, 53).
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