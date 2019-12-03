"Кальяри" одержал феерическую победу над "Сампдорией". Команды забили 7 голов на двоих
В матче 14-го тура чемпионата Италии "Кальяри" обыграл "Сампдорию" со счетом 4:3. Гости дважды вели в счете с разницей в два мяча, но хозяева удалось отыграться, а затем забить победный гол на седьмой компенсированной минуте.
Благодаря победе "Кальяри" поднялся на четвертое место в турнирной таблице Серии А. "Сампдория" осталась на 17-й позиции.
"Кальяри" – "Сампдория" - 4:3 (0:1)
Голы: Квальярелла, 38 (с пенальти) - 0:1, Рамирес, 52 - 0:2, Наингголан, 69 - 1:2, Квальярелла, 70 - 1:3, Жоао Педро, 75 - 2:3, Жоао Педро, 76 - 3:3, Черри, 90+7 - 4:3
"Кальяри": Биттенкур, Фараго, Пизакане, Клаван, Пеллегрини, Кастро (Нандес, 57), Чигарини, Рог (Ионицэ, 84), Наингголан, Симеоне (Черри, 90), Жоао Педро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|14
|37
|2
|Ювентус
|14
|36
|3
|Лацио
|14
|30
|4
|Рома
|14
|28
|5
|Кальяри
|13
|25
|6
|Аталанта
|14
|25
|7
|Наполи
|14
|20
|8
|Парма
|14
|18
|9
|Хеллас Верона
|14
|18
|10
|Торино
|14
|17
|11
|Милан
|14
|17
|12
|Болонья
|14
|16
|13
|Фиорентина
|14
|16
|14
|Сассуоло
|13
|14
|15
|Лечче
|14
|14
|16
|Удинезе
|14
|14
|17
|Сампдория
|13
|12
|18
|Дженоа
|14
|10
|19
|СПАЛ
|14
|9
|20
|Брешия
|13
|7