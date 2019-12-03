"Кальяри" одержал феерическую победу над "Сампдорией". Команды забили 7 голов на двоих

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"Кальяри" одержал феерическую победу над "Сампдорией". Команды забили 7 голов на двоих

В матче 14-го тура чемпионата Италии "Кальяри" обыграл "Сампдорию" со счетом 4:3. Гости дважды вели в счете с разницей в два мяча, но хозяева удалось отыграться, а затем забить победный гол на седьмой компенсированной минуте.

Благодаря победе "Кальяри" поднялся на четвертое место в турнирной таблице Серии А. "Сампдория" осталась на 17-й позиции.

"Кальяри" – "Сампдория" - 4:3 (0:1)
Голы: Квальярелла, 38 (с пенальти) - 0:1, Рамирес, 52 - 0:2, Наингголан, 69 - 1:2, Квальярелла, 70 - 1:3, Жоао Педро, 75 - 2:3, Жоао Педро, 76 - 3:3, Черри, 90+7 - 4:3

"Кальяри": Биттенкур, Фараго, Пизакане, Клаван, Пеллегрини, Кастро (Нандес, 57), Чигарини, Рог (Ионицэ, 84), Наингголан, Симеоне (Черри, 90), Жоао Педро.

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