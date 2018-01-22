"Кальяри" озвучил "Ювентусу" стоимость Хан Кван Сона

"Кальяри" озвучил "Ювентусу" стоимость северокорейского форварда Хан Кван Сона.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "красно-синие" требуют у туринского клуба за 19-летнего футболиста 15 миллионов евро в качестве единоразовой выплаты.

"Бьянконери", в свою очередь, готовы раскошелиться на 9-10 миллионов евро сразу, а остальную сумму выплачивать бонусами, но такой сценарий не устраивает островитян.

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