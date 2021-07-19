"Кальяри" перехватил трансферную цель ЦСКА

Фото инстаграм Далберта

"Кальяри" договорился о трансфере левого защитника миланского "Интера" Далберта.

По информации журналиста Николо Скиры, 27-летний футболист перейдёт в новый клуб на правах аренды с опцией выкупа за 7 миллионов евро.

Напомним, что бразильским фулбеком также интересовался ЦСКА из Москвы.

Прошлый сезон Далберт провёл в аренде в "Ренне", сыграл 18 матчей и сделал 1 ассист.

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