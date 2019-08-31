"Кальяри" перехватил трансферную цель "Спартака" и "Динамо"

"Кальяри" в своём официальном твиттере объявил о переходе форварда "Фиорентины" Джованни Симеоне.

Сардинийцы арендовали 24-летнего аргентинца с обязательством выкупа. Другие детали сделки пока неизвестны.

Стоит отметить, что нападающего пытались подписать "Спартак" и "Динамо", но сам футболист не захотел играть в России.

Симеоне выступал за "Фиорентину" с 2017 года, сыграл 80 матчей, забил 22 гола и сделал 11 ассистов.

Рыночная стоимость игрока оценивается в 20 миллионов евро.

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