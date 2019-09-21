"Кальяри" переиграл "Дженоа" в матче 4-го тура Серии А. Сардинцы забили два мяча в последние шесть минут.

"Кальяри" - "Дженоа" - 3:1 (0:0)

Голы: Симеоне, 46 - 1:0, Куаме, 83 - 1:1, Сапата, 84 (в свои ворота) - 2:1, Жоау Педру, 87 - 3:1.

"Кальяри": Ольсен, Каччаторе, Пизакане, Чеппителли, Пеллегрини, Чигарини (Олива, 55), Ионицэ, Кастро (Рог, 78), Жоау Педру, Нандес, Симеоне (Бирса, 82).

"Дженоа": Раду, Сапата, Кришито, Паяч, Анкерсен (Лерагер, 74), Бираски, Шене, Радованович, Сапонара (Пандев, 74), Фавилли (Санабрия, 77), Куаме.

"Дженоа" после 4 туров Серии А занимает 12 место в турнирной таблице, "Кальяри" с 6 баллами расположился на 8 позиции.

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