"Кальяри" переиграл "Дженоа" в матче 4-го тура Серии А

Теги кальяридженоа

"Кальяри" переиграл "Дженоа" в матче 4-го тура Серии А

"Кальяри" переиграл "Дженоа" в матче 4-го тура Серии А. Сардинцы забили два мяча в последние шесть минут.

"Кальяри" - "Дженоа" - 3:1 (0:0)

Голы: Симеоне, 46 - 1:0, Куаме, 83 - 1:1, Сапата, 84 (в свои ворота) - 2:1, Жоау Педру, 87 - 3:1.

"Кальяри": Ольсен, Каччаторе, Пизакане, Чеппителли, Пеллегрини, Чигарини (Олива, 55), Ионицэ, Кастро (Рог, 78), Жоау Педру, Нандес, Симеоне (Бирса, 82).

"Дженоа": Раду, Сапата, Кришито, Паяч, Анкерсен (Лерагер, 74), Бираски, Шене, Радованович, Сапонара (Пандев, 74), Фавилли (Санабрия, 77), Куаме.

"Дженоа" после 4 туров Серии А занимает 12 место в турнирной таблице, "Кальяри" с 6 баллами расположился на 8 позиции.

А еще: Солари может возглавить "Интер Майами"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Лэмпард заявил, что Моуринью повлиял на него больше всех тренеров

Лэмпард заявил, что Моуринью повлиял на него больше всех тренеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Болонья Болонья 2 4
2 Интер Милан Интер Милан 1 3
3 Лацио Лацио 1 3
4 Наполи Наполи 1 3
5 Аталанта Аталанта 1 3
6 Торино Торино 1 3
7 Ювентус Ювентус 1 3
8 Удинезе Удинезе 1 3
9 Брешия Брешия 2 3
10 Милан Милан 2 3
11 Дженоа Дженоа 1 1
12 Рома Рома 1 1
13 Хеллас Верона Хеллас Верона 1 1
14 Фиорентина Фиорентина 1 0
15 Сассуоло Сассуоло 1 0
16 Кальяри Кальяри 1 0
17 Парма Парма 1 0
18 Сампдория Сампдория 1 0
19 Лечче Лечче 1 0
20 СПАЛ СПАЛ 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов