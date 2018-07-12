"Кальяри" подписал нападающего "Ювентуса"

Нападающий "Ювентуса" Альберто Черри перешел в "Кальяри", сообщает официальный сайт клуба.

Сардинийский клуб арендовал футболиста в правом последующего выкупа. Впрочем, "Юве" сохранил за собой возможность обратного выкупа игрока.

В минувшем сезоне 22-летний Черри выступал на правах аренды за "Перуджу", провел 33 матча в Серии В, забил 15 голов и отдал 10 результативных передач.

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