"Кальяри" подпишет уругвайского полузащитника

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"Кальяри" подпишет уругвайского полузащитника

Полузащитник "Насьоналя" Кристиан Олива в скором времени покинет клуб. Об этом сообщает Sky Sports Italia.

В игроке заинтересован "Кальяри". Игрок уже проходит медицинское обследование в новой команде.

Трансферная стоимость уругвайца - 5 миллионов евро.

В "Насьонале" Олива провел 43 матча, в которых забил три гола и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: "Челси" интересуется игроком "Кальяри"| http://soccernews.ru

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