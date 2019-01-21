"Кальяри" подпишет уругвайского полузащитника
Полузащитник "Насьоналя" Кристиан Олива в скором времени покинет клуб. Об этом сообщает Sky Sports Italia.
В игроке заинтересован "Кальяри". Игрок уже проходит медицинское обследование в новой команде.
Трансферная стоимость уругвайца - 5 миллионов евро.
В "Насьонале" Олива провел 43 матча, в которых забил три гола и сделал 2 ассиста.
Не пропустите: "Челси" интересуется игроком "Кальяри"| http://soccernews.ru
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