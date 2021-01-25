"Кальяри" продлил контракт с тренером после 7 поражений подряд
Главный тренер "Кальяри" Эусебио Ди Франческо подписал новый контракт с клубом.
Стороны продлили соглашение до 2023 года. Предыдущий договор истекал годом ранее.
51-летний Ди Франческо возглавляет "Кальяри" с августа 2020 года. Под его руководством команда не может выиграть в 12 матчах подряд, при этом последние 7 игр завершились поражениями.
Однако руководство клуба продолжает доверять наставнику, поэтому решило поддержать его новым контрактом.
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