"Кальяри" продлил контракт с тренером после 7 поражений подряд

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"Кальяри" продлил контракт с тренером после 7 поражений подряд

Главный тренер "Кальяри" Эусебио Ди Франческо подписал новый контракт с клубом.

Стороны продлили соглашение до 2023 года. Предыдущий договор истекал годом ранее.

51-летний Ди Франческо возглавляет "Кальяри" с августа 2020 года. Под его руководством команда не может выиграть в 12 матчах подряд, при этом последние 7 игр завершились поражениями.

Однако руководство клуба продолжает доверять наставнику, поэтому решило поддержать его новым контрактом.

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