"Кальяри" проявил волю и обыграл "Удинезе"

В матче 32-го тура итальянской Серии А "Кальяри" на своем поле одержал волевую победу над "Удинезе".

"Кальяри" - "Удинезе" - 2:1

Голы: Лазанья, 10 - 0:1, Паволетти, 21 - 1:1, Чеппителли, 84 - 2:1.

"Кальяри": Краньо, Пизацане, Чеппителли, Кастан, Фараго, Барелла, Чигарини (Коссу, 74), Падоин, Мианге (Ионита, 67), Паволетти (Валенсия, 88), Сау.

"Удинезе": Биссари, Нейтинк, Данило, Самир, Ларсен, Барак, Балич (Халльфредссон, 75), Фофана, Аднан, Лопес (Де Паул, 68), Лазанья (Янкто, 59).

Не пропустите: Неймар готов перебраться в АПЛ и установить новый мировой трансферный рекорд. | soccernews.ru