"Кальяри" разгромил "Фиорентину" и вышел на третье место в Серии А

В матче 12-го тура чемпионата Италии "Кальяри" разгромил "Фиорентину" со счетом 5:2. Победу сардинийцам принесли голы Марко Рога, Фабио Пизакане, Джованни Симеоне, Жоао Педро и Раджи Наингголана. В составе флорентийцев дублем отметился Душан Влахович.

Благодаря победе "Кальяри" вышел на третье место в Серии А, набрав 24 очка. "Фиорентина" осталась на восьмой позиции, имея в активе 16 очков.

"Кальяри" – "Фиорентина" - 5:2 (3:0)

Голы: Рог, 16 - 1:0, Пизакане, 26 - 2:0, Симеоне, 35 - 3:0, Жоао Педро, 54 - 4:0, Наингголан, 65 - 5:0, Влахович, 75 - 5:1, Влахович, 87 - 5:2

"Кальяри": Ольсен, Клаван, Пеллегрини, Пизакане, Каччаторе, Нандес (Рагатцу, 83), Рог, Наингголан (Кастро, 78), Чигарини, Жоао Педро, Симеоне (Черри, 74).

"Фиорентина": Дронговски, Далберт, Пеццелья, Миленкович, Лирола (Соттил, 46), Кастровилли (Бенасси, 67), Пульгар, Кьеза (Геззаль, 73), Бадель, Касерес, Влахович.

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