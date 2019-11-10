"Кальяри" разгромил "Фиорентину" и вышел на третье место в Серии А
В матче 12-го тура чемпионата Италии "Кальяри" разгромил "Фиорентину" со счетом 5:2. Победу сардинийцам принесли голы Марко Рога, Фабио Пизакане, Джованни Симеоне, Жоао Педро и Раджи Наингголана. В составе флорентийцев дублем отметился Душан Влахович.
Благодаря победе "Кальяри" вышел на третье место в Серии А, набрав 24 очка. "Фиорентина" осталась на восьмой позиции, имея в активе 16 очков.
"Кальяри" – "Фиорентина" - 5:2 (3:0)
Голы: Рог, 16 - 1:0, Пизакане, 26 - 2:0, Симеоне, 35 - 3:0, Жоао Педро, 54 - 4:0, Наингголан, 65 - 5:0, Влахович, 75 - 5:1, Влахович, 87 - 5:2
"Кальяри": Ольсен, Клаван, Пеллегрини, Пизакане, Каччаторе, Нандес (Рагатцу, 83), Рог, Наингголан (Кастро, 78), Чигарини, Жоао Педро, Симеоне (Черри, 74).
"Фиорентина": Дронговски, Далберт, Пеццелья, Миленкович, Лирола (Соттил, 46), Кастровилли (Бенасси, 67), Пульгар, Кьеза (Геззаль, 73), Бадель, Касерес, Влахович.
Не пропустите: "Интер" вырвал победу в матче с "Вероной" и возглавил Серию А. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Ливерпуль" - "Манчестер Сити": чего ждать от главного английского противостояния на данный момент?
-
Экс-президент "Локомотива" высказался о нарушении "Зенитом" регламента в 2009 году
-
"Барселона" на 5 недель потеряла основного защитника
-
"Спартак" собирается отказаться от участия в товарищеском турнире в США
-
"Боруссия" провела ужасный матч, разгром от "Баварии" очень даже закономерен: разбираем Der Klassiker в рамках 11 тура Бундеслиги
Лента новостей
-
Кубо установил рекорд среди японских игроков в Европе
-
"Кальяри" разгромил "Фиорентину" и вышел на третье место в Серии А
-
"Аякс" разгромил "Утрехт" благодаря дублю ван де Бека
-
Хавбек "Реала" помог "Мальорке" обыграть "Вильярреал"
-
"Зенит" обыграл тульский "Арсенал" и увеличил отрыв в РПЛ
-
Месси и Гризманн отреагировали на слухи о своем конфликте
-
Травмированный Неймар в день матча ПСЖ побывал на вечеринке в Барселоне
-
"Барселона" выразила доверие Вальверде
-
Певец Баста купил автобус для клуба второго дивизиона
-
Джака вновь не стал извиняться за то, что послал фанатов "Арсенала"
-
"Ливерпуль" - "Манчестер Сити": чего ждать от главного английского противостояния на данный момент?
-
Тренер "Оренбурга" раскритиковал судейство в матче с "Уфой"
-
"Ювентус" готов включить четырех игроков в трансфер Погба
-
"Арсенал" не собирается увольнять Эмери
-
В тюрьме атаковали мужчину, который нападал на Озила и Колашинаца
-
"Интер" намерен переманить одного из лидеров "Наполи"
-
"Оренбург" и "Уфа" не выявили победителя в матче РПЛ
-
Экс-президент "Локомотива" высказался о нарушении "Зенитом" регламента в 2009 году
-
"Барселона" на 5 недель потеряла основного защитника
-
Тедеско отрицает наличие у Шюррле психологических проблем
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|12
|31
|2
|Ювентус
|11
|29
|3
|Рома
|11
|22
|4
|Лацио
|11
|21
|5
|Аталанта
|11
|21
|6
|Кальяри
|11
|21
|7
|Наполи
|12
|19
|8
|Фиорентина
|11
|16
|9
|Хеллас Верона
|12
|15
|10
|Парма
|11
|14
|11
|Торино
|12
|14
|12
|Сассуоло
|11
|13
|13
|Милан
|11
|13
|14
|Удинезе
|11
|13
|15
|Болонья
|12
|12
|16
|Лечче
|11
|10
|17
|Дженоа
|12
|9
|18
|Сампдория
|11
|8
|19
|Брешия
|11
|7
|20
|СПАЛ
|11
|7