"Кальяри" - "Рома" - 0:1 (обзор)

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"Кальяри" - "Рома" - 0:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 36-го тура чемпионата Италии между "Кальяри" и "Ромой" (0:1).

Видео: "Кальяри" - "Рома".

Не пропустите: Ундер принес "Роме" важную победу над "Кальяри". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 36 91
2 Наполи 36 85
3 Рома 36 73
4 Лацио 36 71
5 Интер Милан 36 69
6 Милан 36 60
7 Аталанта 36 59
8 Фиорентина 36 57
9 Сампдория 36 54
10 Торино 36 48
11 Дженоа 36 41
12 Сассуоло 36 40
13 Болонья 36 39
14 СПАЛ 36 35
15 Кьево 36 34
16 Кротоне 36 34
17 Удинезе 36 34
18 Кальяри 36 33
19 Хеллас Верона 36 25
20 Беневенто 36 18
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