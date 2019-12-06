"Кальяри" с Наингголаном вышел в 1/8 финала Кубка Италии и сыграет с "Интером"
В матче 4-го раунда Кубка Италии "Кальяри" обыграл "Сампдорию" со счетом 2:1. Победу сардинийцам принесли голы Альберто Черри и Даниэле Рагатцу. В составе генуэзского клуба отличился Маноло Габбьядини.
В 1/8 финала "Кальяри" сыграет с "Интером".
"Кальяри" – "Сампдория" - 2:1 (1:0)
Голы: Черри, 7 - 1:0, Рагатцу, 48 - 2:0, Габбьядини, 86 - 2:1
"Кальяри": Ольсен, Валюкевич, Каччаторе, Ликояннис, Клаван, Ионицэ, Олива, Дейола, Кастро (Наингголан, 74), Рагатцу, Черри.
"Сампдория": Аудеро, Ауджелло, Шабо, Феррари (Реджини, 46), Мурильо, Роналду Виейра, Торсбю, Марони (Ригони, 64), Линетти, Капрари, Лерис.
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