"Кальяри" – "Сампдория" - 2:2 (обзор)

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"Кальяри" – "Сампдория" - 2:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 16-го тура итальянской Серии А между "Кальяри" и "Сампдорией".

Не пропустите: "Кальяри" и "Сампдория" сильнейшего не выявили. | http://soccernews.ru

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