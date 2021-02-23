"Кальяри" сменил тренера после 16 матчей без побед

"Кальяри" на своём официальном сайте объявил о смене главного тренера.

Должность покинул Эусебио Ди Франческо, который всего месяц назад продлил контракт с клубом до 2023 года.

Новым наставником команды стал Леонардо Семпличи, с которым заключили соглашение до конца следующего сезона.

"Кальяри" занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А. Сардинцы не побеждают на протяжении 16 матчей с ноября прошлого года.

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