"Кальяри" сменил тренера после 16 матчей без побед

Теги кальяриэусебио ди франческолеонардо семпличи

"Кальяри" сменил тренера после 16 матчей без побед

"Кальяри" на своём официальном сайте объявил о смене главного тренера.

Должность покинул Эусебио Ди Франческо, который всего месяц назад продлил контракт с клубом до 2023 года.

Новым наставником команды стал Леонардо Семпличи, с которым заключили соглашение до конца следующего сезона.

"Кальяри" занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А. Сардинцы не побеждают на протяжении 16 матчей с ноября прошлого года.

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