"Кальяри" совершил суперкамбэк в матче с "Пармой", забив два гола в компенсированное время
Фото: инстаграм "Кальяри"/Автор неизвестен
В матче 31-го тура чемпионата Италии "Кальяри" на своем поле обыграл "Парму" со счетом 4:3.
В начале встречи счет открыл Джузеппе Пеццелла, а на 31-й минуте преимущество гостей увеличил Юрай Куцка. Вскоре разрыв в счете сократил Леонардо Паволетти. На 59-й минуте Деннис Ман восстановил разрыв в два мяча. Через несколько минут разрыв до минимума сократил Рэзван Марин. В компенсированное время счет сначала сравнял Гастон Перейро, а затем Альберто Черри принес "Кальяри" победу.
"Кальяри" – "Парма" - 4:3 (1:2)
Голы: Пеццелла, 5 - 0:1, Куцка, 31 - 0:2, Паволетти, 39 - 1:2, Ман, 59 - 1:3, Марин, 66 - 2:3, Перейро, 90+1 - 3:3, Черри, 90+4 - 4:3
"Кальяри": Викарио, Годин, Карбони, Ругани (Перейро, 64), Дзаппа (Ликояннис, 58), Данкан (Симеоне, 64), Наингголан, Нандес (Черри, 87), Марин, Жоао Педро, Паволетти.
"Парма": Сепе, Пеццелла (Диркс, 78), Бани, Осорио, Лорини (Бюси, 60), Бругман, Грасси, Куцка (Михэилэ, 46), Куртич, Ман (Валенти, 72), Корнелиус (Пелле, 72).
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