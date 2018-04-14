"Кальяри" - "Удинезе" - 2:1 (обзор)

Теги кальяриудинезе

"Кальяри" - "Удинезе" - 2:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 32-го тура итальянской Серии А между "Кальяри" и "Удинезе".

Не пропустите: "Кальяри" проявил волю и обыграл "Удинезе". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Манчестер Юнайтед" принимает "Вест Бромвич" на "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед" принимает "Вест Бромвич" на "Олд Траффорд"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 31 81
2 Наполи 31 77
3 Лацио 31 60
4 Рома 31 60
5 Интер Милан 32 60
6 Милан 31 52
7 Фиорентина 31 50
8 Аталанта 32 49
9 Сампдория 31 48
10 Торино 32 46
11 Дженоа 32 38
12 Болонья 31 35
13 Удинезе 32 33
14 Кальяри 32 32
15 Кьево 32 30
16 Сассуоло 31 30
17 СПАЛ 31 27
18 Кротоне 32 27
19 Хеллас Верона 31 25
20 Беневенто 31 13
Полная таблица

топ-5 тегов