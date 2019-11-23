"Кальяри" удивляет футбольную Италию! У него самое сильное центральное звено в лиге, интересный тренер и высокое место в таблице

Прошлый сезон "Кальяри" завершил всего в трех очках от зоны вылета. За пять последних туров сарды смогли разжиться лишь одним зачетным пунктом. И вообще для "россоблу" борьба за выживание – обычное дело. Последний раз команда занимала место в верхней десятке ровно 10 лет назад, когда у руля был Массимилиано Аллегри, а в нападении действовал еще молодой Алессандро Матри. С тех пор "Кальяри" лишь однажды поднимался выше 15-го места, а кампанию 2015/16 вообще провел в Серии "В". Летом 2018 президент клуба Томмазо Джулини не стеснялся говорить, что пришло время для его детища покончить с постоянным балансированием над зоной вылета. Стоит признать, что он имел предпосылки для таких слов. Николо Барелла уже регулярно вызывался в сборную Италии, а для усиления состава прибыли Рагнар Клаван из "Ливерпуля", Лука Пеллегрини из "Ромы" и Дарио Срна, у которого завершился контракт с "Шахтером". На пост главного тренера пришел Роландо Маран, без которого, кстати, "Кьево" все же вылетел из элитного дивизиона. Оказалось, что первый сезон понадобился наставнику для того, чтобы хорошо настроить механизм, которому в будущем суждено удивлять футбольную Италию.

Фантастическая серия с претензиями на историческое достижение

Начало нынешнего сезона для "Кальяри" выдалось ужасным – два поражения в двух стартовых турах. Если проигрыш обновленному "Интеру" Антонио Конте еще можно понять, то как сарды уступили новичку Серии "А", "Брешии", на своем поле – еще та дилемма. Однако, победа над "Пармой" в третьем туре стала поворотным моментом – остановить "россоблу" пока не удалось никому. Капитулировали даже "Наполи" с легендарным Карло Анчелотти и "Аталанта" тактического гика Гасперини. Бергамцы не просто проиграли, но и даже не смогли забить островитянам. Такого с подопечными Джан Пьеро не случалось еще с апреля после "сухой" ничьей против "Эмполи". Команда Марана набрала невероятную скорость, повторив беспроигрышную серию из 10 матчей в сезоне 1992/93, когда сарды сумели занять итоговое шестое место и квалифицироваться в Кубок УЕФА. Повторить свой абсолютный рекорд (11 матчей без поражений подряд) "красно-синие" могут уже на этих выходных, когда придут в гости к "Лечче". "Кальяри" никогда не стартовал так успешно со времен Скудетто в 1970 году. Двенадцать туров – это не так уж и много, но история оправдывает интерес болельщиков. С Аллегри за такое же количество матчей команда набрала 21 очко, в еврокубковом сезоне 1993/94, если бы тогда за победу начисляли три очка – всего 18. Однако нынешние 24 зачетные пункты подопечных Варана – это еще не рекорд. Успешнее стартовала команда, которая получила единственное в истории клуба Скудетто. В сезоне 1969/70 Луиджи Рива и компания достигли отметки в 25 очков после 12 сыгранных матчей. Кстати именно тогда в дерби против "Палермо" прервалась рекордная беспроигрышная серия в истории "россоблу".

Магия тренера

Тренерскую карьеру Роландо Маран начал в далеком 1997-м году, став ассистентом в фактически родном "Кьево". Веронцам специалист посвятил почти 10 лет карьеры игрока и четыре сезона в статусе наставника. Долгое время Марану не удавалось перерасти уровень Серии "В", где он тренировал "Брешию", "Читтаделлу", "Бари", "Триестину", "Варезе" и "Виченцу". Лишь в 2012 году "Катания" дала шанс специалисту, который едва не вывел скромный "Варезе" в Серию "А", испытать собственные силы в элите. Дебютный сезон у Марана получился великолепным – сицилийцы набрали 56 очков и заняли итоговое восьмое место. Однако старт кампании 2013/14 оказался просто провальным – одна победа и пять поражений за 8 туров оставили Роландо без работы уже в середине октября. Правда, результаты команды не улучшились, и руководство снова вызвало наставника в январе 2014, но только для того, чтобы в апреле снова отправить его в отставку. В итоге, "Катания" таки вылетела и с тех пор в Серию "А" не возвращалась, пока выступая в Серии "С". "Кьево" стал клубом, где Маран пока проработал дольше всего. В первые два сезона команде удавалось находиться в середине таблицы, но затем ситуация ухудшилась, и только мастерство наставника спасало "летучих ослов" от вылета. Символично, что место в элите веронцы потеряли уже без Роландо.

Казалось, что возглавить "Кальяри" – сомнительная идея. Ведь за время работы Марана с "Кьево" сарды лишь однажды опережали его команду по итогам сезона. Однако умение тренера и компетенция руководства дали результат. Интересно, что первый официальный матч во главе "россоблу" 56-летний наставник провел против своей бывшей команды–- победа в 1/32 финала Кубка Италии. Сейчас Роландо, безусловно, переживает самый счастливый этап своей карьеры. "Кальяри" находится на ведущих ролях в чемпионате, а фанаты поют песни в честь наставника. Маран до сих пор не может похвастаться выигранными трофеями и не поддается эйфории: "Очевидно, что к нам приковано больше внимания, что естественно в этой ситуации. Мы должны сосредоточено готовиться к каждому следующему матчу.

Кто играет в составе?

Прошлым летом "Кальяри" потерял свою главную звезду. Трансфер Николо Бареллы в Интер был осуществлен по сложной формуле, но со всеми возможными бонусами может пополнить бюджет клуба на 45 млн евро. Болельщики беспокоились, что продажа "мозгового центра" и лидера станет началом краха. Однако спортивный директор Марсело Карле сумел компенсировать потерю. Плодотворная трансферная кампания сильно пригодилась уже после начала сезона. Ведь в сентябре травмы получили теоретические игроки основного состава – вратарь Алессио Краньйо и нападающий Леандро Паволетти. Сейчас полузащита "Кальяри" – одна из лучших в Серии "А". Пришли Марко Рог, который не получил должного внимания в "Наполи", Раджа Наингголан, списан в "Интере", Нахитан Нандес перешел из "Бока Хуниорс" за рекордные 18 млн евро, а помогает им опытный Лука Чигарини. Защита остался почти прошлогодней. Только на правом фланге Дарио Срну заменил Фабрицио Каччаторе, знакомый Марану по общей роботе в "Кьево". Основным голкипером сразу стал Робин Ульсен, который оказался ненужным Паулу Фонсеке в "Роме".

После 12 туров нападение "Кальяри" – четвертый в Серии "А" (23 гола). Но команда не зависит от какого-то одного нападающего. Всего в составе Сард уже отмечалось 10 различных исполнителей. Команда Марана обычно играет в два форварда. Жоао Педро и Джованни Симеоне уже записали в свой актив 6 и 4 забитых мяча соответственно. Сын наставника мадридского "Атлетико" в новой команде снова начал внушать страх защитникам соперника. В последнем матче Джованни забил "Фиорентине", с которой перебрался на Сардинию, и не сумел сдержать слез – свой гол Симеоне посвятил экс-капитану "фиалок" Давиде Астори, который умер от внезапной остановки сердца в марте 2019. Жоао Педро прошел вместе с командой через Серию "В" и пережил допинговый скандал. Бразилец провалил допинг-тест, и ему грозило четыре года дисквалификации. Сейчас все вопросы решены, и несколько дней назад форвард продлил контракт с клубом до 2023-го года. Уже после 12-и туров Педро отстает от личного рекорда результативности (7 голов в сезоне 2016/17) всего на один мяч. Роландо Маран точно обладает каким-то секретом – под его руководством практически все игроки вышли на качественно новый уровень игры.

Главная звезда

После прихода в "Интер" Антонио Конте Раджа Наингголан на пару с Икарди оказался вне состава миланцев. Для них даже наняли отдельного тренера. Понятно, что в такой ситуации оставаться в команде было нелогично. Даже несмотря на скандальную характер, на бельгийца претендовали ведущие клубы Европы, но он выбрал "Кальяри" ради жены, у которой диагностировали рак. Она сразу решила, что будет лечиться на Сардинии – месте, где родилась и провела большую часть своей жизни. Наингголан же хотел быть рядом: "Для меня этот переход был легким. Главное – быть рядом с Клавдией. Здесь ей легче бороться с болезнью. Да и мне здесь комфортно". "Ниндзя" после перехода признавался, что вернулся домой. И это не назовешь пафосом, ведь в "Кальяри" Наингголан провел пять сезонов до перехода в "Рому". На Сардинии бельгиец сразу начал доказывать, что его рано списали со счетов. Сначала Маран видел игрока на позиции опорного полузащитника, но тот быстро продемонстрировал, что принесет больше пользы команде, если будет действовать ближе к воротам соперника. Тренер перевел хавбека выше, предоставив полную свободу действий, когда команда атакует. И в этом есть смысл – в восьми матчах Раджа забил два гола и отдал четыре ассиста. В матче против "Фиорентины" Наингголан вывел команду на поле с капитанской повязкой, но признается, что для него это не имеет особого значения: "Мне не нужно быть капитаном, чтобы быть лидером. Я понимаю – побегу я, побегут и партнеры. Стараюсь быть примером, помогать ребятам. Мы все здесь друг другу помогаем, и это дает результаты. Я не ожидал, что мы так стартуем. Думал, 24 очка у нас будет в марте". В этой же игре он забил просто шедевральный гол, добавив к нему три результативные передачи, а болельщики провожали его с поля бурными овациями. Конечно, после такого спектакля его не могли не спросить о Интере: "Я мог бы сейчас спокойно играть там. Жалею ли я? Лучше спросить у них". Одно можно сказать точно – "Кальяри" очень рад, что имеет такого игрока в своем составе.

Что дальше?

Очень символично, что такие метаморфозы происходят с "Кальяри" именно сейчас. В 2020-м клуб отмечать столетие со дня основания и 50 лет после завоевания титула чемпионов Италии. Лидер той команды Луиджи Рива уже заявил, что Роландо Марон снова заставляет жителей Сардинии мечтать. Невероятная серия Кальяри в начале сезона не должна вводить в заблуждение. Да, "россоблу" демонстрируют хорошую игру и теперь заслуженно находятся в зоне Лиги Чемпионов. Однако, не стоит игнорировать тот факт, что Сардам еще и изрядно везет. Если заглянуть в таблицу ожидаемых очков, то у них окажется 11,3 xPoints, что почти на десять пунктов меньше фактического 21 очка. Это самый оверперформ в Серии "А". Такая же ситуация с xG, показатель которого за 12 туров составляет 10,18, что почти на 4 меньше, чем NPGoals – забитые командой голы без учета голов с пенальти и автоголов. Также команда подозрительно много позволяет создавать у своих ворот. Эти статистические показатели в "Кальяри" на уровне команд второй половины турнирной таблицы. А это значит, что реальные результаты подопечных Роландо Марана на дистанции начнут снижаться. Конечно, даже сейчас никто не считает "бело-синих" претендентами на чемпионство, но разговоры о возможном повторения прошлогоднего подвига "Аталанты" уже идут в итальянской прессе. Кто окажется прав, узнаем в конце сезона, но то, что эта команда способна занять одно из еврокубковых мест – очевидно уже сейчас.