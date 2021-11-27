"Кальяри" упустил победу над "Салернитаной" в Серии А

Фото: инстаграм "Кальяри"/Автор неизвестен

"Кальяри" на своем поле упустил победу над "Салернитаной" в матче 14-го тура итальянской Серии А.

"Кальяри" - "Салернитана" - 1:1

Голы: Паволетти, 73 - 1:0, Бонаццоли, 90 - 1:1.

"Кальяри" - Краньо, Белланова (Ликояннис, 76), Касерес, Чеппителли, Карбони, Далберт (Паволетти, 60), Дейола, Марин, Грасси (Стротман, 46), Нандес, Жоао Педро, Кейта Бальде.

"Салернитана" - Белец, Весели, Дьомбер, Гальоло, Раньери, Оби, Ди Таккьо, Кулибали, Джурич (Нванкво, 79), Бонаццоли, Гондо (Дзортеа, 40).

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