"Кальяри" усилился аргентинским полузащитником

Теги кьевокальярилукас кастро

"Кальяри" усилился аргентинским полузащитником

"Кальяри" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Кьево" Лукаса Кастро.

Сумма трансфера составила 6,5 миллионов евро. 29-летний аргентинец заключил с сардинийским клубом контракт до 2021 года.

Кастро выступал за "Кьево" с 2015 года, сыграл 95 матчей и забил 12 голов.

Не пропустите: Официально: Срна - игрок "Кальяри". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 7 тура

Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 7 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов