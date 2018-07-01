"Кальяри" усилился аргентинским полузащитником

"Кальяри" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Кьево" Лукаса Кастро.

Сумма трансфера составила 6,5 миллионов евро. 29-летний аргентинец заключил с сардинийским клубом контракт до 2021 года.

Кастро выступал за "Кьево" с 2015 года, сыграл 95 матчей и забил 12 голов.

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