"Кальяри" уступил "Торино" в матче Серии А
В рамках 23-го тура итальянской Серии А "Торино" переиграл "Кальяри".
Турнирное положение команд осталось неизменным. "Торино" по-прежнему идет 17-м, "Кальяри" - 18-м.
"Кальяри" - "Торино" 0:1
Гол: Бремер, 76 - 0:1
"Кальяри": Краньо, Ликояннис, Чеппителли (Перейро, 79), Годин, Дзаппа (Данкан, 89), Жоао Педро, Нандес, Наингголан (Паволетти, 79), Марин, Ругани, Симеоне (Черри, 70).
"Торино": Сиригу, Ансальди, Иццо, Бремер, Синго (Войвода, 89), Мандрагора, Лукич (Базелли, 79), Ринкон, Нкулу, Дзадза (Бонаццоли, 78), Белотти.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17