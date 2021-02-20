"Кальяри" уступил "Торино" в матче Серии А

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"Кальяри" уступил "Торино" в матче Серии А

В рамках 23-го тура итальянской Серии А "Торино" переиграл "Кальяри".

Турнирное положение команд осталось неизменным. "Торино" по-прежнему идет 17-м, "Кальяри" - 18-м.

"Кальяри" - "Торино" 0:1

Гол: Бремер, 76 - 0:1

"Кальяри": Краньо, Ликояннис, Чеппителли (Перейро, 79), Годин, Дзаппа (Данкан, 89), Жоао Педро, Нандес, Наингголан (Паволетти, 79), Марин, Ругани, Симеоне (Черри, 70).

"Торино": Сиригу, Ансальди, Иццо, Бремер, Синго (Войвода, 89), Мандрагора, Лукич (Базелли, 79), Ринкон, Нкулу, Дзадза (Бонаццоли, 78), Белотти.

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