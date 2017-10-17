"Кальяри" уволит главного тренера

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"Кальяри" уволит главного тренера

На тренерском мостике "Кальяри" в ближайшее время могут произойти изменения, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, руководство сардинского клуба готово отправить в отставку Массимо Растелли, который по итогам сезона 2015/16 вывел команду в Серию А.

В этом сезоне "Кальяри" стартовал провально, набрав в 8 турах всего 6 очков, и сейчас занимает 13-е место в турнирной таблице первенства.

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