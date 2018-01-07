"Кальяри" – "Ювентус" - 0:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 20-го тура итальянской Серии А между "Кальяри" и "Ювентусом".

Не пропустите: "Ювентус" в тяжелейшем матче переигрывает "Кальяри" с минимальным счетом. | http://soccernews.ru