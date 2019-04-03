"Кальяри" - "Ювентус" - 0:2 (видеообзор матча)

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"Кальяри" - "Ювентус" - 0:2 (видеообзор матча)

Вашему вниманию представляется видеообзор матча 30-го тура итальянской Серии А между "Кальяри" и "Ювентусом", который завершился победой "старой синьоры" со счётом 2:0.

Не пропустите: "Ювентус" на классе разобрался с "Кальяри". | http://soccernews.ru

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