"Кальяри" - "Ювентус" - 0:2 (видеообзор матча)
Вашему вниманию представляется видеообзор матча 30-го тура итальянской Серии А между "Кальяри" и "Ювентусом", который завершился победой "старой синьоры" со счётом 2:0.
Не пропустите: "Ювентус" на классе разобрался с "Кальяри". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|30
|81
|2
|Наполи
|29
|63
|3
|Интер Милан
|29
|53
|4
|Милан
|30
|52
|5
|Лацио
|28
|48
|6
|Аталанта
|29
|48
|7
|Рома
|29
|47
|8
|Сампдория
|29
|45
|9
|Торино
|29
|45
|10
|Фиорентина
|29
|38
|11
|Парма
|29
|33
|12
|Дженоа
|29
|33
|13
|Кальяри
|30
|33
|14
|Сассуоло
|29
|32
|15
|Удинезе
|29
|29
|16
|СПАЛ
|29
|29
|17
|Болонья
|29
|27
|18
|Эмполи
|29
|25
|19
|Фрозиноне
|29
|17
|20
|Кьево
|29
|11