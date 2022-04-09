"Ювентус" вырвал победу у "Кальяри"

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"Ювентус" вырвал победу у "Кальяри"

Фото: твиттер "Ювентуса"\Автор неизвестен

"Ювентус" обыграл "Кальяри" в матче 32-го тура Серии А.

"Кальяри" - "Ювентус" - 1:2

Голы: Жоау Педро, 10 - 1:0, де Лигт, 45 - 1:1, Влахович, 75 - 1:2

"Кальяри" - Краньо, Белланова, Альтаре, Ловато, Карбони, Ликояннис (Оберт, 79), Далберт (Рог, 58), Дейола (Кейта Бальде, 79), Марин, Жоао Педро, Паволетти (Перейро, 67).

"Ювентус" - Шченсны, Данило, Кьеллини, де Лигт, Пеллегрини, Куадрадо (Бонуччи, 86), Рабьо (Бернардески, 68), Закария, Артур, Дибала (Кин, 81), Влахович.

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