"Ювентус" вырвал победу у "Кальяри"
Фото: твиттер "Ювентуса"\Автор неизвестен
"Ювентус" обыграл "Кальяри" в матче 32-го тура Серии А.
"Кальяри" - "Ювентус" - 1:2
Голы: Жоау Педро, 10 - 1:0, де Лигт, 45 - 1:1, Влахович, 75 - 1:2
"Кальяри" - Краньо, Белланова, Альтаре, Ловато, Карбони, Ликояннис (Оберт, 79), Далберт (Рог, 58), Дейола (Кейта Бальде, 79), Марин, Жоао Педро, Паволетти (Перейро, 67).
"Ювентус" - Шченсны, Данило, Кьеллини, де Лигт, Пеллегрини, Куадрадо (Бонуччи, 86), Рабьо (Бернардески, 68), Закария, Артур, Дибала (Кин, 81), Влахович.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17