"Кальяри" - "Ювентус": видеотрансляция матча 30-го тура Серии А

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"Кальяри" - "Ювентус": видеотрансляция матча 30-го тура Серии А

В рамках 30-го тура итальянской Серии А "Ювентус" ожидает тяжелый выезд к "Кальяри".

"Старая синьора" по-прежнему лидирует в чемпионате, опережая "Наполи" на 15 очков. "Кальяри" идет на 12-м месте.

Поединок начнется в 22:00 по московскому времени. Видеотрансляцию матча вы можете посмотреть на нашем сайте.

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