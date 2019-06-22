Камачо: "Азар - звезда, но он очень отличается от Роналду"

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Камачо: "Азар - звезда, но он очень отличается от Роналду"

Бывший тренер "Реала" Хосе Антонио Камачо рассказал, что думает о переходе бельгийского форварда Эдена Азара в мадридский клуб. Об этом сообщает A Bola.

"Болельщики "Реала" полны энтузиазма. Несколько лет назад едва ли собралось 60 тысяч человек, которые пришли бы на презентацию Азара. Он - звезда, однако очень отличается от Роналду. Он футболист, который умеет импровизировать на поле. Команда должна понять, как это использовать максимально эффективно", - сказал Камачо.

Напомним, Азар перешел в "Реал" в начале июня этого года за 100 миллионов евро. Роналду покинул "королевский клуб" в 2018 году, перейдя в "Ювентус".

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