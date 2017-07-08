Камачо перешел в "Вольфсбург"

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Камачо перешел в "Вольфсбург"

Полузащитник "Малаги" Игнасио Камачо стал игроком "Вольфсбурга", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с немецким клубом контракт до лета 2021 года.

27-летний Камачо выступал за "Малагу" с 2011 года, провел за клуб 160 матчей и забил 14 голов. Ранее играл за "Атлетико". За сборную Испании сыграл 1 матч. Победитель Лиги Европы, обладатель Суперкубка УЕФА. Ориентировочная стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.

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