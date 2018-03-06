Камачо: "Реал" должен подписать Неймара"

Главный тренер сборной Габона Хосе Антонио Камачо прокомментировал слухи о возможном переходе форварда французского ПСЖ Неймара в мадридский "Реал".

"Я думаю, что "Реал" должен всегда подписывать лучших, а Неймар - один из них. Если бы я мог его подписать, я бы это сделал. В "Реале" должны играть те, кто может сражаться за "Золотой мяч", - цитирует 62-летнего специалиста goal.com.

Напомним, "Реал" определил альтернативу Неймару. | soccernews.ru