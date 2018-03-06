Камачо: "Реал" должен подписать Неймара"

Теги реал мадридпсжнеймар

Камачо: "Реал" должен подписать Неймара"Главный тренер сборной Габона Хосе Антонио Камачо прокомментировал слухи о возможном переходе форварда французского ПСЖ Неймара в мадридский "Реал".

"Я думаю, что "Реал" должен всегда подписывать лучших, а Неймар - один из них. Если бы я мог его подписать, я бы это сделал. В "Реале" должны играть те, кто может сражаться за "Золотой мяч", - цитирует 62-летнего специалиста goal.com.

Напомним, "Реал" определил альтернативу Неймару. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Лондонский экзамен Турина: "Ювентус" едет на "Уэмбли" забивать "Тоттенхэму"

Лондонский экзамен Турина: "Ювентус" едет на "Уэмбли" забивать "Тоттенхэму"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 27 69
2 Атлетико Мадрид 27 61
3 Реал Мадрид 27 54
4 Валенсия 27 53
5 Севилья 27 45
6 Вильярреал 27 41
7 Жирона 27 40
8 Эйбар 27 39
9 Бетис 27 37
10 Хетафе 27 36
11 Сельта Виго 26 35
12 Реал Сосьедад 27 33
13 Леганес 27 33
14 Атлетик Бильбао 27 32
15 Эспаньол 27 32
16 Алавес 27 31
17 Леванте 27 21
18 Лас Пальмас 26 20
19 Депортиво Ла-Корунья 27 19
20 Малага 27 13
Полная таблица

топ-5 тегов