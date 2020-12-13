Камано исключили из заявки "Локомотива" на матч с "Краснодаром" из-за повреждения ногтя

Форвард "Локомотива" Франсуа Камано не вышел на поле в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги против "Краснодара".

"Франсуа в последний момент не попал в заявку из-за небольшого повреждения ногтя и пальца ноги", — написал директор клуба по связям с общественностью Кирилл Брейдо в своём "твиттере".