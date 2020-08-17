Камано поделился эмоциями после подписания контракта с "Локомотивом"

Новый игрок "Локомотива" Франсуа Камано рассказал о своих эмоциях после подписания контракта с московским клубом.

Футболист заключил контракт с "железнодорожниками" на долгий срок. Нападающий будет выступать в "Локомотиве" по 25-м номером.

"Очень доволен переходом в "Локомотив". Это новый вызов. Хочу помочь команде достичь всех целей. Я смотрел несколько матчей "Локомотива", знаю некоторых игроков. В скором времени познакомлюсь со всеми поближе. Хочу побыстрее влиться в команду и сыграть как можно больше матчей", - заявил Камано.

Ранее сообщалось, что московский клуб заплатил за трансфер игрока 5,5 млн евро.

Камано выступал за "Бордо" с июля 2016 года, сыграл 139 матчей, забил 30 голов и сделал 14 ассистов.

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