Камано прокомментировал свою блокировку в Гвинее после военного переворота

Фото инстаграм Франсуа Камано

Нападающий "Локомотива" Франсуа Камано рассказал о своей ситуации, а также оценил уровень опасности в Гвинее после вооружённого переворота.

"Да, я действительно не могу выехать. Границы Гвинеи сейчас закрыты. Футбольная федерация ведёт переговоры, чтобы игроки могли присоединиться к своим клубам. Что касается обстановки, то пока ни у меня, ни у моей семьи проблем не возникло, всё в порядке.

Знаю, что "Локомотив" ведёт активнейшую работу для моего прибытия в Москву. Огромное спасибо клубу за это! Мы ждём и надеемся, что сможем улететь на наших рейсах", - сказал 25-летний футболист.

Пресс-служба "железнодорожников" ранее сообщила, что клуб находится на постоянной связи с Камано.

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