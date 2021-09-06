Камано прокомментировал свою блокировку в Гвинее после военного переворота

Теги локомотив москвагвинеяфрансуа камано

Камано прокомментировал свою блокировку в Гвинее после военного переворота

Фото инстаграм Франсуа Камано

Нападающий "Локомотива" Франсуа Камано рассказал о своей ситуации, а также оценил уровень опасности в Гвинее после вооружённого переворота.

"Да, я действительно не могу выехать. Границы Гвинеи сейчас закрыты. Футбольная федерация ведёт переговоры, чтобы игроки могли присоединиться к своим клубам. Что касается обстановки, то пока ни у меня, ни у моей семьи проблем не возникло, всё в порядке.

Знаю, что "Локомотив" ведёт активнейшую работу для моего прибытия в Москву. Огромное спасибо клубу за это! Мы ждём и надеемся, что сможем улететь на наших рейсах", - сказал 25-летний футболист.

Пресс-служба "железнодорожников" ранее сообщила, что клуб находится на постоянной связи с Камано.

Не пропустите: Миранчук останется в "Локомотиве". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Роналду назвал Месси величайшим футболистом, против которого он играл

Роналду назвал Месси величайшим футболистом, против которого он играл

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов