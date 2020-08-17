Камано стал игроком "Локомотива"

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Камано стал игроком "Локомотива"

Нападающий Франсуа Камано перешел из "Бордо" в "Локомотив". Об этом сообщается на официальном сайте московского клуба.

Форвард будет играть в стане "железнодорожников" под 25-м номером.

На данный момент не уточняется на какой срок подписан контракт между сторонами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 @francois_kamano #WelKamano ❤️

Публикация от Футбольный клуб «Локомотив» (@fclokomotiv)

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