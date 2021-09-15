Камано высказался о переходе Бека Бека в "Локомотив"

Фото: инстаграм "Локомотива"/Автор неизвестен

Форвард московского "Локомотива" Франсуа Камано поделился мнением о трансфере французского полузащитника Бека Бека в стан "железнодоржников".

"Бека Бека? Рад, что он пришел. Он открыт для общения. Рад тому, что он показывает на поле. Рад, что появился партнер, с которым я могу общаться на французском языке", — сказал Камано.

Напомним, что Алексис Бека Бека перешел в "Локомотив" из "Кана".

Также не пропустите: Лапорта прокомментировал поражение от "Баварии". | http://soccernews.ru