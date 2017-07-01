Камараса стал игроком "Бетиса"

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Камараса стал игроком "Бетиса"

Хавбек "Леванте" Виктор Камараса перешёл в "Бетис", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила семь миллионов евро. 23-летний футболист заключил с "бело-зелёными" контракт до лета 2022 года.

В минувшем сезоне Камараса выступал на правах аренды за "Алавес", сыграл 36 матчей, забил 3 гола и сделал 2 результативных передачи.

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