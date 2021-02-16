Камавинга готов ждать переход в "Реал"

Полузащитник "Ренна" Эдуардо Камавинга готов продлить контракт с клубом, чтобы дождаться перехода в мадридский "Реал", сообщает AS.

По сведениям издания, королевский клуб пока не может приобрести футболиста из-за финансовых сложностей, вызванных потерей доходов из-за пандемии коронавируса. Интерес к хавбеку проявляют разные топ-клубы, но он хочет перейти только в "Реал".

18-летний Камавинга является воспитанником "Ренна". В нынешнем сезоне он провел за клуб 26 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года. За сборную Франции сыграл два матча и забил один гол.

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