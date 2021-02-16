Камавинга готов ждать переход в "Реал"

Теги реннреал мадридэдуардо камавингатрансферы

Камавинга готов ждать переход в "Реал"

Полузащитник "Ренна" Эдуардо Камавинга готов продлить контракт с клубом, чтобы дождаться перехода в мадридский "Реал", сообщает AS.

По сведениям издания, королевский клуб пока не может приобрести футболиста из-за финансовых сложностей, вызванных потерей доходов из-за пандемии коронавируса. Интерес к хавбеку проявляют разные топ-клубы, но он хочет перейти только в "Реал".

18-летний Камавинга является воспитанником "Ренна". В нынешнем сезоне он провел за клуб 26 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года. За сборную Франции сыграл два матча и забил один гол.

Не пропустите: Зидан взбешён из-за переполненного лазарета "Реала". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

IFFHS назвала имя лучшего вратаря в XXI веке

IFFHS назвала имя лучшего вратаря в XXI веке

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов