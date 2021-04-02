Камавинга летом уйдет из "Ренна"

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Камавинга летом уйдет из "Ренна"Фото: Твиттер @Camavinga
Хавбек "Ренна" Эдуардо Камавинга в ближайшее трансферное окно сменит клубную прописку. На игрока претендует сразу несколько топ-клубов, сообщает в своем Твиттере инсайдер Николо Скира.

"Камавинга покинет "Ренн" летом. В нем заинтересованы крупнейшие клубы Европы. Зинедину Зидану очень нравится футболист и он ждет его в "Реале", но "Ливерпуль", "Челси", "Манчестер Юнайтед" тоже заинтересованы. Идут переговоры с агентом Джонатаном Барнеттом", – написал журналист.

Стоимость игрока оценивается в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне французской Лиги 1 18-летний француз провел 28 матчей, в которых забил гол, сделал результативный пас.

Читать также: Камавинга готов ждать переход в "Реал" | http://soccernews.ru
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