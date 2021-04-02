Камавинга летом уйдет из "Ренна"
Фото: Твиттер @Camavinga
Хавбек "Ренна" Эдуардо Камавинга в ближайшее трансферное окно сменит клубную прописку. На игрока претендует сразу несколько топ-клубов, сообщает в своем Твиттере инсайдер Николо Скира.
"Камавинга покинет "Ренн" летом. В нем заинтересованы крупнейшие клубы Европы. Зинедину Зидану очень нравится футболист и он ждет его в "Реале", но "Ливерпуль", "Челси", "Манчестер Юнайтед" тоже заинтересованы. Идут переговоры с агентом Джонатаном Барнеттом", – написал журналист.
Eduardo #Camavinga will leave #Rennes in summer. The most important european clubs are looking him. Zizou #Zidane loves and wants him at #RealMadrid, but #Liverpool, #Chelsea and #ManchesterUnited are also interested. Talks ongoing with his agent Jonathan Barnett. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 2, 2021
Стоимость игрока оценивается в 60 миллионов евро.
В текущем сезоне французской Лиги 1 18-летний француз провел 28 матчей, в которых забил гол, сделал результативный пас.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
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|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18