Камавинга летом уйдет из "Ренна"

Фото: Твиттер @Camavinga

Хавбек "Ренна" Эдуардо Камавинга в ближайшее трансферное окно сменит клубную прописку. На игрока претендует сразу несколько топ-клубов, сообщает в своем Твиттере инсайдер Николо Скира.

"Камавинга покинет "Ренн" летом. В нем заинтересованы крупнейшие клубы Европы. Зинедину Зидану очень нравится футболист и он ждет его в "Реале", но "Ливерпуль", "Челси", "Манчестер Юнайтед" тоже заинтересованы. Идут переговоры с агентом Джонатаном Барнеттом", – написал журналист.

Eduardo #Camavinga will leave #Rennes in summer. The most important european clubs are looking him. Zizou #Zidane loves and wants him at #RealMadrid, but #Liverpool, #Chelsea and #ManchesterUnited are also interested. Talks ongoing with his agent Jonathan Barnett. #transfers