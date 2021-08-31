Камавинга может перейти в "Реал"

Фото: инстаграм Камавинга/Автор неизвестен

Будущее молодого хавбека "Ренна" Эдуардо Камавинга остается неопределенным.

Как сообщает MadridistaReal, за сутки до закрытия трансферного окна Камавинга по-прежнему далек от того, чтобы покинуть свою нынешнюю команду этим летом.

По информации источника, ПСЖ никогда не вел переговоры с игроком и теперь ему предстоит решить, продлить контракт с "Ренном" либо же покинуть клуб на правах свободного агента в 2022 году.

Отмечается, что в случае, если Камавинга не продлит контракт с французским клубом, будет большая вероятность его перехода в "Реал Мадрид" на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что в 2022 году на игрока будут претендовать множество клубов, однако он отдает предпочтение именно королевскому клубу.

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